Около двух тысяч человек приняли участие в "Тотальном диктанте-2018" в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около двух тысяч человек приняли участие в "Тотальном диктанте-2018" в Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, 14 апреля в диктанте приняли участие нижегородцы и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Нижнего Новгорода. В акции в качестве чтецов приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

"Тотальный диктант уже давно перерос уровень российской инициативы и стал настоящим международным событием". В целом в акции в 2018 году приняли участие более 250 тысяч человек из 76 стран мира. "В этом году только в Нижегородской области в акции приняли участие около двух тысяч человек", - сообщила Гусева.

В Нижнем Новгороде участие в "Тотальном диктанте" приняли 1200 человек. Диктант проходил на девяти площадках: в НГЛУ – основная (и площадка проекта TruD), библиотеке им. В.И. Ленина, библиотеке им. В.Г. Короленко, музее им. Н.А. Добролюбова, Высшей школе экономики, Нижегородском институте управления, школе № 52, в пресс-центре газеты "Комсомольская правда" (закрытая площадка), историческом парке "Россия – моя история". С 2015 года НГЛУ является официальным координатором акции в Нижнем Новгороде.

Напомним, автором текстов "Тотального диктанта-2018" стала лауреат премии "Большая Книга" Гузель Яхина. Три текста соответствуют трем часовым поясам: "Утро", "День", "Вечер". В Нижегородской области писали третью часть – "Вечер".