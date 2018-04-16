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Пенсионер погиб на пожаре в многоквартирном доме в г.о. Бор Нижегородской области 16 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в посёлке Ситники поступило в ЦУКС МЧС в 10:16. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, в подъезде создалось сильное задымление. Пожарные эвакуировали шесть человек, никто из них не пострадал. В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 25 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 68-летнего мужчины.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 22 человека личного состава и семь единиц техники.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, по предварительным данным причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем: в руках у пенсионера обнаружены спички, очаг возгорания находился в центре комнаты. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Отмечается, что пенсионер имел хроническое заболевание, из дома не выходил.
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