Холодная вода отключена в 27 домах Ленинского района Нижнего Новгорода из-за плановых работ 17 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодная вода отключена в 27 домах Ленинского района Нижнего Новгорода 17 апреля 2018 года в связи с плановыми работами. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в связи с плановым ремонтом на сетях ЖКХ с 09:00 до 21:00 частично отключено холодное водоснабжение в 27 домах в Ленинском районе: ул.Удмуртская, №№8, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, ул.Политотдельская, №№1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Аксакова, №№32, 34, ул.Усольская, №№73, 75.

Также плановое отключение электроэнергии произведено с 09:00 до 16:00 в четырёх домах в Нижегородском районе: ул.Минина, №№41, 43а, 49, пл.Сенная, №6/49, а также с 10:00 до 17:00 на ул.Канавинской, №№14, 18, 22, 27, 29, 31 (Канавинский район).