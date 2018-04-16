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Общество

Роспотребнадзор забраковал семь партий хлеба в Нижегородской области за I квартал 2018 года

17 апреля 2018 11:20  [72] Общество

Роспотребнадзор забраковал семь партий хлеба в Нижегородской области за I квартал 2018 года. Об этом пресс-служба регионального управления сообщила 17 апреля.

Согласно информации, за отчетный период исследовано около 300 проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Все исследуемые пробы по содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов) соответствовали требованиям технических регламентов.

Одна проба (1,1%) из 88 по микробиологическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам. Продукция снята с реализации.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), за I квартал все исследуемые пробы соответствовали требованиям.

Забраковано семь партий хлебобулочных изделий общим объемом 13 кг. За выявленные нарушения технических регламентов три должностных лица оштрафованы по ст.14.43.ч.1 КоАП РФ на общую сумму 30 тысяч рублей.

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