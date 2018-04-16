Последние новости рубрики Происшествия
17 апреля 2018 11:27  [71] Подросток-инвалид в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ранении соседа ножом
17 апреля 2018 10:43  [132] Тело мужчины обнаружено в реке Оке в Канавинском районе Нижнего Новгорода утром 17 апреля
17 апреля 2018 09:46  [687] Нетрезвый водитель сбил девятилетнюю велосипедистку в Богородском районе Нижегородской области 16 апреля
17 апреля 2018 09:40  [99] Пенсионер погиб на пожаре в многоквартирном доме в г.о. Бор Нижегородской области 16 апреля
16 апреля 2018 13:38  [187] Почти 50 загораний травы и мусора зарегистрировано в Нижегородской области 15 апреля
16 апреля 2018 12:32  [1450] Кровля хлебозавода сгорела в Починках Нижегородской области 15 апреля
16 апреля 2018 11:57  [1477] СУ СК проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины на пожаре в Ковернинском районе Нижегородской области
16 апреля 2018 11:18  [197] Житель п.Вача Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве односельчанина
16 апреля 2018 10:59  [310] Пенсионерка пострадала при столкновении автобуса со столбом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15 апреля
15 апреля 2018 17:22  [1941] Нижегородский ТРК "Небо" вновь эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации
Происшествия

Подросток-инвалид в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ранении соседа ножом

17 апреля 2018 11:27  [71] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток-инвалид в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ранении ножом соседа по общежитию. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 17 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 4 февраля 17-летний обвиняемый и его 44-летний сосед находились в общежитии, расположенном в доме по ул. Комсомольская в посёлке Решетиха (Володарский район). В ходе конфликта из-за того, что мужчина якобы не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования, подросток ударил соседа ножом. После этого он скрылся с места преступления. Пострадавший был госпитализирован в больницу, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Отмечается, что он не трудоустроен, имеет инвалидность.

В настоящее время уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные с применением предметов, используемых в качестве оружия) направлено в суд.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph