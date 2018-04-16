Подросток-инвалид в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ранении соседа ножом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток-инвалид в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ранении ножом соседа по общежитию. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 17 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 4 февраля 17-летний обвиняемый и его 44-летний сосед находились в общежитии, расположенном в доме по ул. Комсомольская в посёлке Решетиха (Володарский район). В ходе конфликта из-за того, что мужчина якобы не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования, подросток ударил соседа ножом. После этого он скрылся с места преступления. Пострадавший был госпитализирован в больницу, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Отмечается, что он не трудоустроен, имеет инвалидность.

В настоящее время уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные с применением предметов, используемых в качестве оружия) направлено в суд.