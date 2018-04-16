Полиция возбудила дело по факту неучтённого использования электроэнергии на 9,4 млн рублей в нижегородском Дворце спорта

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Полиция возбудила уголовное дело по факту неучтённого использования электроэнергии в нижегородском Дворце спорта профсоюзов. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" 17 апреля 2018 года.
Дело возбуждено по п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере) по обращению "Нижновэнерго", зафиксировавшему факт неучтенного энергопотребления в своих сетях.
Сообщается, что в ходе проверки электроустановок Дворца спорта специалисты "Нижновэнерго" и сотрудники правоохранительных органов выявили перепрограммированные приборы учета электроэнергии. Факт вмешательства в работу приборов учета был также подтвержден заводом-изготовителем счетчиков – АО "ННПО им. М.В. Фрунзе".
В результате ресурсоснабжающей организации был причинен ущерб более 9,4 млн рублей. В настоящее время ведется следствие.
СПРАВКА:
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Нижегородский дворец спорта профсоюзов" является частным учреждением. Основной вид деятельности – деятельность спортивных объектов. Учредитель – Нижегородский областной союз организаций профсоюзов "Облсовпроф", директор – Евгений Юрьевич Алешин.
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