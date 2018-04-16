Баня из бруса: первые этапы строительства

Особенность бани из бруса в том, что из этого материала строения возводится довольно легко. При этом внешний вид строения практически ни чем не уступает баням из оцилиндрованного бревна. В результате того что строительство бани из бруса проводится легко и для этого не нужно иметь особые навыки, эту работу можно провести собственными руками. Построить баню из бруса поможет СК Бытовкин.

Подготовка к строительству.

Перед тем как приступать к строительству такого стратегического объекта, необходимо провести ряд определенных действий. Прежде всего, это выбрать проект одноэтажной бани из бруса. В интернете можно найти несколько готовых таких проектов. Но, при желании можно обратиться в специализированную компанию и заказать проект по своим пожеланиям. При разработке проекта будут учтены все ваши пожелания и предпочтения. Такой подход позволит создать оригинальное строение, не похожее на другие бани.

На следующем этапе стоит провести подбор и обработку материала. Этот этап очень важен в строительстве, так как от него будут зависеть эксплуатационные свойства строения. На материале не должно быть трещин. Небольшие трещины в результате могут увеличиться и привести к гниению материала, что напрямую повлияет на долговечность строения. Также на поверхности бруса не должно быть никаких синих пятен, которые являются явным признаком начала гниения материала, вызванного грибком.

Качественный материал имеет ровную и гладкую поверхность. Наличие перекосов или дефектов может значительно затруднить укладку материала. При выборе бруса также стоит учесть его количество. Если проект был заказан в компании, то специалисты должны провести точный расчет материала, который понадобится для сооружения бани.

Что делать, если нет бруса?

Иногда возникают такие моменты, когда нет возможности приобрести готовый брус. Зачастую это случается в результате отсутствия материала на рынке. Если такая неприятность случилась, то не нужно расстраиваться, так как заготовку бруса можно провести самостоятельно. Начинать этот процесс нужно с зимы. После того как дерево будет повалено, ему нужно дать некоторое время отлежаться. После этого нужно провести тщательный осмотр заготовок и выбрать из них самые лучшие для изготовления бруса.

Обработка древесины начинается с удаления коры. После этого бревна складывают штабелями. При укладке бревен стоит следить за тем, чтобы между ними сохранялось определенное расстояние, что обеспечит нормальную сушку материала. После того как дерево пройдет сушку, можно приступать к формированию и обработке бруса.

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