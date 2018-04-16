Какому типу межкомнатных дверей отдать предпочтение?

Любой человек стремится создать в своем доме уютную и комфортную атмосферу. Для этого стоит тщательно подойти к выбору интерьерных элементов. Нередко возникают сложности удачного сочетания стилистик разных комнат. К примеру, классическая гостиная часто отличается правильными формами и линиями, а спальня выполняется в стиле прованс. Важной частью в сочетании таких разных дизайнов станет межкомнатная дверь. Поэтому к выбору этого элемента стоит подойти ответственно.

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Что нужно учитывать, выбирая межкомнатные двери?

Размер бюджета. Перед выбором дверного полотна, необходимо разобраться с бюджетом покупки. Не стоит рассчитывать на то, что сейчас можно приобрести двери попроще, а через некоторое время купить другие, более качественные. Во-первых, можете не найти необходимую модель двери, а во-вторых, приобретенное полотно может иметь реальные визуальные отличия по цвету или фактуре. Лучше рассчитывать на приобретение всех дверей сразу, отталкиваясь от размера кошелька.

Конструкция. При подборе двери по типу открывания, необходимо заранее промерять ширину дверных проёмов. Стандартное дверное полотно будет иметь гармоничный вид, при стандартном размере проёма. Если он больше, то стоит рассмотреть вариант установки двустворчатой конструкции. Существуют также складные, раздвижные и маятниковые типы. Планируя приобретение распашной двери нужно заранее понимать следующее:

Достаточно ли будет места в комнате при открытой створке двери;

Будет ли она мешать нормальному перемещению по квартире;

В какую из сторон будет открываться.

Что касается материалов изготовления межкомнатных дверей, то самые распространенные полотна изготавливаются из массива дерева. Различия таких изделий будут в их стоимости, которая зависит от типа используемой породы древесины. Достаточно популярные на сегодня дверные полотна с декоративной отделкой, а также стеклянные, пластиковые и алюминиевые модели.

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