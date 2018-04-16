НБД-Банк и фонд помощи детям "НОНЦ" сняли социальный ролик об акции "Монета добра" Общество

Фото: НБД-Банк

НБД-Банк совместно с фондом помощи детям "НОНЦ" снял социальный ролик о благотворительной акции "Монета добра". Об этом пресс-служба банка сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, во всех нижегородских офисах НБД-Банка продолжается акция "Монета добра", организованная совместно с фондом помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями "НОНЦ".

Главная героиня ролика – маленькая нижегородка Катя вместе с мамой относит в центральный офис НБД-Банка накопленные монеты и опускает их в специальный куб, тем самым внося свой вклад в нужное дело помощи нуждающимся.

Видеоролик призван рассказать, что поход в офис банка для участия в акции "Монета добра" можно сделать общим семейным делом. Ролик размещен на страницах НБД-Банка и благотворительного фонда НОНЦ в социальных сетях – Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники.

В настоящее время специалисты отмечают повсеместно растущую потребность в разменной монете. "Банк России тратит огромные средства на изготовление и выпуск монет различного номинала для обеспечения наличного денежного оборота. Банкноты быстро ветшают, а срок службы монеты составляет 20-30 лет. Небрежное отношение к монете приводит к сокращению ее объемов в денежном обращении, а это, в свою очередь, затрудняет расчеты за товары и услуги", - говорится в сообщении.

Акция "Монета добра" продлится до 1 июня. По ее итогам все собранные деньги будут перечислены на счет фонда НОНЦ и направлены на помощь детям, нуждающимся в медицинской помощи, а также на покупку лекарств и расходных материалов.

Адреса нижегородских офисов НБД-Банка, принимающих участие в акции "Монета добра", можно посмотреть на сайте.