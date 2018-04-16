Движение на перекрестке ул. Сергиевская и пер. Плотничный в Нижнем Новгороде будет закрыто 18 апреля – 1 июня

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Движение на перекрестке ул. Сергиевская и пер. Плотничный в Нижнем Новгороде будет временно закрыто. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.
Согласно информации, движение будет прекращено в связи с перекладкой водопровода (на основании обращения ООО "СК "Реконструкция Инвест").
Ограничения будут введены с 08:00 18 апреля до 17:00 1 июня 2018 года.
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