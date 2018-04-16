Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2018 12:10  [14] Движение на перекрестке ул. Сергиевская и пер. Плотничный в Нижнем Новгороде будет закрыто 18 апреля – 1 июня
17 апреля 2018 11:55  [198] НБД-Банк и фонд помощи детям "НОНЦ" сняли социальный ролик об акции "Монета добра"
17 апреля 2018 11:49  [71] Петербургская компания оформит Нижний Новгород декоративными панелями к ЧМ-2018
17 апреля 2018 11:42  [74] Полиция возбудила дело по факту неучтённого использования электроэнергии на 9,4 млн рублей в нижегородском Дворце спорта
17 апреля 2018 11:20  [70] Роспотребнадзор забраковал семь партий хлеба в Нижегородской области за I квартал 2018 года
17 апреля 2018 11:01  [113] Суд снова приостановил на три месяца деятельность пекарни "Хлебница" в Нижнем Новгороде
17 апреля 2018 10:04  [121] Холодная вода отключена в 27 домах Ленинского района Нижнего Новгорода из-за плановых работ 17 апреля
17 апреля 2018 09:18  [151] НПАТ отремонтировал один из 23 неисправных автобусов-гармошек после представления прокуратуры
16 апреля 2018 18:58  [1231] Около двух тысяч человек приняли участие в "Тотальном диктанте-2018" в Нижегородской области
16 апреля 2018 17:57  [173] Обучение общественному наблюдению за проведением ЕГЭ прошли 150 нижегородских студентов
Общество

Движение на перекрестке ул. Сергиевская и пер. Плотничный в Нижнем Новгороде будет закрыто 18 апреля – 1 июня

17 апреля 2018 12:10  [14] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение на перекрестке ул. Сергиевская и пер. Плотничный в Нижнем Новгороде будет временно закрыто. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно информации, движение будет прекращено в связи с перекладкой водопровода (на основании обращения ООО "СК "Реконструкция Инвест").

Ограничения будут введены с 08:00 18 апреля до 17:00 1 июня 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph