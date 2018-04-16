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Происшествия

Суд в Арзамасе Нижегородской области арестовал обвиняемого в убийстве трех котят и кошки

17 апреля 2018 12:27  [139] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арзамасский городской суд удовлетворил ходатайство об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве трех котят и кошки. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 17 апреля 2018 года.

По материалам дела, вечером 12 апреля мужчина находился в доме вместе с сожительницей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он прижал ее лицо рукой к стене, взял за волосы и потянул к полу. Другой рукой он достал лежавший неподалеку нож и приставил его к шее своей сожительницы. После этого, он отдал нож и попросил ее убить его. Воспользовавшись ситуацией, женщина забрала нож и выбросила его.

Потом он достал из картонной коробки, где находилась кошка с тремя детенышами, одного котенка и обезглавил его голыми руками. Затем он взял второго котенка и также обезглавил его и оторвал ему передние лапы. Потом он обезглавил и третьего котенка, а кошку сильно прижал руками с полу, от чего животное скончалось.

Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено п. "д" ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с несколькими животными). Максимальное наказание по такому обвинению может достигать до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый арестован на два месяца.

Напомним, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

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