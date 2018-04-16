Сервис сравнения цен – идеальный помощник шопинга в интернете

Хотите делать покупки в интернете быстро, удобно и без переплат? Больше не нужно просматривать сотни сайтов самостоятельно, искать дополнительную информацию о товарах и сравнивать ее в разных магазинах. Агрегатор цен МагаЗилла уже сделал это для вас!

Подберите товар за пару минут.

Для чего нужен сервис сравнения цен? MagaZilla поможет сэкономить время и деньги на онлайн-покупках. Для этого на сайте есть:

1. Каталоги сотен магазинов. Позволят делать покупки не только у разрекламированных, но и малоизвестных магазинов, в которых часто предлагаются более низкие цены.

2. Внушительный каталог товаров. Более 17 видов продукции самого разного назначения можно найти и подобрать через МагаЗиллу. В агрегаторе цен есть практически все, что можно купить в интернете – от бытовой техники до детских игрушек, от спортивного питания до квадрокоптеров, и т.д.

3. Списки конфигураций. Хотите знать, чем отличаются модификации, например, ноутбуков? В MagaZilla все варианты одной модели удобно группируются, а их отличия показываются сразу.

4. Три варианта поиска. Можно быстро найти предмет по названию, номеру или его части. Также доступен точный подбор товаров по параметрам, причем в разных подкатегориях учитываются разные характеристики.

5. Таблица сравнения результатов поиска. Позволяет просматривать основные свойства и отличия нескольких товаров в удобной форме на отдельной вкладке.

6. Расширенная информация о товарах. В карточках товаров есть фото, видео, описания, дополнительные характеристики, списки совместимых аксессуаров и расходников и другие полезные данные.

7. Справочные материалы. В форму поиска встроены подсказки, на сайте есть полезные статьи и рекомендации по выбору товаров, а также рейтинги, ТОПы и списки похожих товаров.

8 Избранное и история поиска. С их помощью можно вернуться к просмотренным ранее товарам и отобрать некоторые из них для дальнейшего просмотра.

9. Отзывы, вопросы и оценки других покупателей. Помогут узнать о том, какие плюсы и минусы есть у товаров.

10. Постоянное обновление базы сайта. На MagaZilla всегда можно найти не только все товары, имеющиеся в продаже онлайн, но и «горячие» новинки, которые только ожидаются и доступны для предзаказа.

Агрегатор цен работает бесплатно, он не занимается продажами и продвижением брендов, товаров и магазинов.

Получите выгодную цену за пару кликов.

МагаЗилла обеспечивает мгновенный поиск по десяткам тысяч товаров, но основной ее плюс – экономия на покупках. Для каждого товара в каталоге агрегатора подобран список онлайн-продавцов и актуальных цен – за пару кликов вы сможете выбрать магазин с самой низкой на данный момент стоимостью выбранного предмета. Иногда разница в цене может достигать 200 и даже 300%, поэтому MagaZilla – действительно эффективный способ избежать ненужных переплат.

Все инструменты агрегатора цен полностью бесплатны, просты для освоения и доступны в любом регионе страны. Экономьте время и не платите лишнего – покупайте в интернете с помощью МагаЗиллы!

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