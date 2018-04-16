Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Кстове Нижегородской области Анны Праховой Происшествия

Анна Прахова Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Кстове Нижегородской области Анны Праховой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, 26-летняя Прахова 12 апреля ушла из дома в с. Игумново на работу в Кстово и пропала.

Ее приметы: среднее телосложение, рост 160 см, глаза голубые, волосы шоколадного цвета ниже плеч. Была одета в ярко-желтую куртку, темно-синие джинсы и черные туфли.

Всех, кто имеет информацию и местонахождении пропавшей, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 831 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).