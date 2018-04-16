Глава администрации р.п. Красные Баки Нижегородской области оштрафована за плохую уборку снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава администрации р.п. Красные Баки Нижегородской области Евгения Шмелева оштрафована на 20 тысяч рублей за отсутствие снегоочистки.

Как сообщила 17 апреля 2017 года объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, в январе сотрудники ГИБДД обнаружили, что на одном из пешеходных переходов поселка не выполнена снегоочистка и на нем сформированы снежные валы. Это не позволяло обеспечивать безопасность дорожного движения на этом участке.

По данному факту было внесено представление по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). На суде глава администрации свою вину не признала.

Кроме того, за аналогичное нарушение было оштрафовано должностное лицо в Сосновском районе. Мастер дорожного предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей, он свою вину признал.