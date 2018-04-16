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Общество

Члены комиссии нижегородской Думы по имуществу одобрили передачу здания на пр. Гагарина под суд

17 апреля 2018 13:19  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям одобрили передачу в федеральную собственность здания на пр. Гагарина, 17а в Нижнем Новгороде для размещения Советского районного суда. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комиссии 17 апреля 2018 года.

Согласно проекту решения Думы, на основании обращения Нижегородского областного суда в федеральную собственность планируется передать здание общей площадью 2 903 кв. м по адресу пр. Гагарина, д.17А. Нежилое здание ранее было передано в безвозмездное пользование управлению судебного департамента области в соответствии с постановлением администрации от 06.03.2018 №544. На комиссии депутаты единогласно одобрили передачу здания, вопрос будет вынесен на заседание 25 апреля 2018 года.

Напомним, в декабре 2017 года на ул. Студенческой, 23 открылся новый дворец правосудия. Судьи и аппарат Нижегородского областного суда переехали из здания на ул. Большой Покровской.

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