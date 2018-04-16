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Общество

Нижегородская администрация выделит около 60 тысяч рублей на подарки для конкурса "Лучший дворник" в 2018 году

17 апреля 2018 13:23  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода выделит почти 60 тысяч рублей на подарки для участников конкурса "Лучший дворник" в 2018 году. Соответствующее распоряжение, подписанное мэром города Владимиром Пановым, опубликовано на сайте горадминистрации 16 апреля.

Ежегодный праздник День дворника будет проведён в мае. Согласно распоряжению, на подарки и цветы для призёров и участников конкурса "Лучший дворник" будет выделено 58,6 тысяч рублей за счёт ассигнований по двум статьям. Планируется, что в конкурсе будет по два первых, вторых и третьих места. Стоимость первого приза – четыре тысячи рублей, второго – 3,9 тысячи рублей, третьего – 3,8 тысячи рублей. Ещё десяти участникам будут вручены подарки стоимостью 3,2 тысячи рублей каждый.

Напомним, что по данным на октябрь 2017 года в Нижнем Новгороде работают более трех тысяч дворников.

СПРАВКА:
Распоряжение об установлении в Нижнем Новгороде ежегодного городского праздника День дворника было опубликовано в августе 1999 года и подписано Юрием Лебедевым, тогда являвшимся мэром города. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

В рамках празднования проводится городской конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший дворник". Деятельность участвующих в конкурсе дворников оценивается по следующим направлениям: уровень чистоты и порядка на участке дворника, участвующего в конкурсе и степень его участия в благоустройстве и озеленении города.

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