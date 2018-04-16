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Общество

Нижегородская епархия планирует построить часовню на месте тира в парке Кулибина

17 апреля 2018 13:26  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская епархия планирует построить часовню в парке Кулибина на месте тира. Об этом на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом администрации города Валентина Никулина 17 апреля 2018 года.

Она рассказал о том, что в перечень муниципального имущества, которое администрация передает по договору аренды или безвозмездного пользования некоммерческим организациям, могут быть внесены изменения. Речь идет о шести объектах.

Так, нежилое помещение на ул. Премудрова, 6 предлагается передать в безвозмездное пользование общественной организации инвалидов и их родителей "Дети ангелы"; часть помещения на ул. Буревестника, 9 - московской районной организации НОО имени Александра Невского "Всероссийского общества инвалидов"; нежилое помещение ул. Ярмарочный проезд, 8 - канавинской районной организации НОО Всероссийского общества инвалидов; нежилое помещение по адресу бул. 60-летия Октября, 4 - региональной общественной организации "Нижегородская федерация бокса"; часть нежилого помещения по адресу ул. Советская, 15 - организации "Пограничное братство"; нежилое здание (тир) площадью 69,7 кв. метров в парке Кулибина - в безвозмездное пользование епархии для строительства часовни.

На заседании комиссии депутаты единогласно проголосовали за возможность передачи объектов этим организациям в безвозмездное пользование. Окончательное решение будет принято на заседании Думы 25 апреля 2018 года.

Напомним, в феврале 2018 года администрация Нижнего Новгорода отказала в предоставлении участка под строительство храма в парке "Дубки" по предложению епархии. Ранее в парке прошел митинг за сохранение рекреационной территории парка "Дубки" и обращение внимания властей на недопустимость выдачи разрешительных документов под строительство религиозного объекта на территории парка, предназначенного для активного отдыха нижегородцев.

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