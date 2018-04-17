Житель Нижегородской области подозревается в ложном сообщении об угоне для сокрытия "романтических приключений" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области подозревается в ложном сообщении об угоне автомобиля для сокрытия "романтических приключений".

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону 17 апреля 2018 года, в одном из районных центров (название не уточняется) сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий, проводимых по заявлению о грабеже, выяснили, что мужчина придумал криминальную историю, чтобы скрыть от супруги свои "романтические" приключения.

Заявление о грабеже от мужчины, занимавшимся частным извозом, поступило в ОВД в начале апреля. Мужчина заявил стражам порядка, что пассажир неожиданно напал на него с ножом и потребовал остановить машину. После этого нападавший вытолкнул заявителя на обочину дороги, а сам скрылся на его авто.

Полицейские обнаружили автомобиль потерпевшего на выезде из населённого пункта. В салоне автомобиля был беспорядок.

С целью установления подробностей произошедшего заявитель неоднократно опрашивался полицейскими. У членов следственно-оперативной группы постепенно сложилось мнение, что от раза к разу рассказ мужчины о произошедшем немного менялся. Нестабильные показания заявителей о неважных для обывателя мелочах, имеющих большое значение для опытных оперативников, натолкнули сотрудников полиции на версию, что мужчина придумал историю об ограблении. Эта версия, по данным полиции, нашла подтверждение.

"Мнимый потерпевший, запутавшись в вопросах опытных полицейских, признался им, что инсценировал угон, чтобы скрыть от жены факт адюльтера. Как оказалось, в день псевдо ограбления, у него завязалось романтическое знакомство с пассажиркой. Утром мужчина вспомнил, что после ночной работы должен принести супруге деньги, которых фактически он не заработал. Чтобы создать себе алиби по поводу отсутствия ночью дома и неимения заработка, мужчина решил инсценировать ограбление и угон своего автомобиля. Он оставил машину на малолюдной улице, документы и ключи бросил рядом с ней, устроил в салоне беспорядок, испачкался и пошел писать заявление в полицию", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено дело по ч.1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.