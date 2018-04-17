Полицейские проверяли похожий на взрывное устройство предмет в Заволжье Нижегородской области Происшествия

Полицейские проводили проверку по факту обнаружения похожего на взрывное устройство предмета в Заволжье Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, предмет был обнаружен 17 апреля 2018 года. Им оказался аксессуар для игры в страйкбол, который не представляет опасности для окружающих.

Ранее жители Заволжья сообщали в социальных сетях об оцеплении территории на ул. Рождественской. В частности, высказывались предположения о возможном теракте. Около 14:00 появились сообщения, что оцепление снято.