Полицейские проверяли похожий на взрывное устройство предмет в Заволжье Нижегородской области

Фото: Типичное Заволжье
Полицейские проводили проверку по факту обнаружения похожего на взрывное устройство предмета в Заволжье Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, предмет был обнаружен 17 апреля 2018 года. Им оказался аксессуар для игры в страйкбол, который не представляет опасности для окружающих.
Ранее жители Заволжья сообщали в социальных сетях об оцеплении территории на ул. Рождественской. В частности, высказывались предположения о возможном теракте. Около 14:00 появились сообщения, что оцепление снято.
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