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Происшествия

Полицейские проверяли похожий на взрывное устройство предмет в Заволжье Нижегородской области

17 апреля 2018 14:39  [299] Происшествия

Фото: Типичное Заволжье

Полицейские проводили проверку по факту обнаружения похожего на взрывное устройство предмета в Заволжье Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, предмет был обнаружен 17 апреля 2018 года. Им оказался аксессуар для игры в страйкбол, который не представляет опасности для окружающих.

Ранее жители Заволжья сообщали в социальных сетях об оцеплении территории на ул. Рождественской. В частности, высказывались предположения о возможном теракте. Около 14:00 появились сообщения, что оцепление снято.

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