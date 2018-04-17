Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе-феврале 2018 года вырос в 1,54 раза Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе-феврале 2018 года вырос в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Приволжское таможенное управление сообщило 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, он составил $1,27 млрд. Экспорт за отчетный период вырос в 1,65 раза – до $822 млн, импорт увеличился на 39% - до $452 млн.

В Приволжском федеральном округе в январе 2018 года внешнеторговый оборот вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $7,78 млрд. Экспорт увеличился на 11% - до $5,67 млрд, импорт вырос на 39% - до $2,11 млрд.

Товарооборот со странами дальнего зарубежья в ПФО вырос на 15% - до $6,22 млрд, со странами СНГ товарооборот вырос на 28% - до $1,56 млрд.

Напомним, внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 42% по итогам 2017 года.