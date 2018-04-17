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Культура и отдых

Нижегородский "Арсенал" присоединится к всероссийской акции "Библионочь" 21 апреля

17 апреля 2018 15:21  [95] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский "Арсенал" присоединится к всероссийской акции "Библионочь" 21 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЦСИ "Арсенал" 17 апреля.

Как сообщается в пресс-релизе, посетителей Медиатеки "Арсенала" ждет программа с презентацией редких книг и каталогов из фондов, а также презентация поэтических сборников, в которой примут участие авторы.

"Основная цель акции – популяризация чтения – очень созвучна ежедневной деятельности Медиатеки, богатая коллекция которой всегда открыта для посетителей Арсенала. Медиатека Арсенала – это библиотека, видеотека и публичное пространство для литературных встреч, дискуссий и мастер-классов. Библиотека насчитывает более шести тысяч печатных изданий, посвященных актуальному искусству, видеоарту, архитектуре, дизайну, философии и другим областям современной российской и зарубежной культуры", - говорится в сообщении.

Акция состоится с 12:00 до 20:00 в Медиатеке "Арсенала" (Кремль, корпус 6, левое крыло, 1 этаж). Вход свободный.

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