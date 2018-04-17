Более 400 человек примут участие в посвященном Дню победы пробеге в Дзержинске Нижегородской области 21 апреля Спорт

Более 400 человек примут участие в пробеге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Дзержинске Нижегородской области 21 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 17 апреля.

Городской эстафетный пробег является традиционным и проводится ежегодно в преддверии Дня Победы.

Маршрут эстафеты: площадь Дзержинского - проспект Циолковского - улица Гайдара - проспект Ленина - площадь Дзержинского. Общая протяженность дистанции составит 4100 м.

Как сообщается в пресс-релизе, побороться за кубки и медали смогут команды образовательных организаций Дзержинска (школ, техникумов, вузов) численностью 12 человек (шесть юношей и шесть девушек). Общее количество участников пробега – порядка 400 человек. Победители и призеры будут награждены медалями, кубками и дипломами.

Начало пробега в 9:00.

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