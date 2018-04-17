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Общество

Школьники и студенты Дзержинска Нижегородской области проведут Молодёжный субботник 21 апреля

17 апреля 2018 17:55  [264] Общество

Школьники и студенты Дзержинска Нижегородской области проведут Молодёжный субботник 21 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 17 апреля.

Мероприятие проводится в рамках акции "Всероссийский экологический субботник "Зеленая весна". В Дзержинске акция стартует 21 апреля с большого молодежного субботника в лесном массиве около озера Утиное.

Как сообщается в пресс-релизе, в уборке территории примут участие воспитанники учреждений молодежной политики, представители молодежных общественных объединений, а также жители города.

Кроме этого, акцию на территории Дзержинска поддержат волонтеры из школ №№ 2, 5, 10, 12, 22, 24, 26, 27, 29, 34, 39, 40, гимназии № 38 и Эколого-биологического центра. Они также 21 апреля будут помогать наводить порядок на бульварах Химиков, Победы и Мира, в районе детского парка "Радуга" и площади Ленина, на площади Маяковского и в Первомайском лесу.

Различные экологические мероприятия в рамках акции будут проходить с 21 апреля по 21 мая 2018 года.

СПРАВКА:
Акция "Всероссийский экологический субботник "Зеленая весна" будет проходить в Российской Федерации в рамках Года добровольца (волонтера) с 21 апреля по 21 мая 2018 года. В этом году акция пройдет уже в пятый раз. Стартовав в 2014 году, мероприятия под эгидой "Зеленой весны" объединили более 6,5 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 16 апреля свои заявки для участия подали почти 2,3 тысячи организаторов из 79 субъектов РФ.

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