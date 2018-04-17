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Бизнес

Альфа-Банк проведет для нижегородских предпринимателей мастер-класс по маркетингу

17 апреля 2018 15:53  [330] Бизнес

Альфа-Банк проведет для нижегородских предпринимателей мастер-класс по маркетингу. Об этом пресс-служба банка сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, 19 апреля состоится мастер-класс Романа Тарасенко, соучредителя и генерального директора Krostu.com, партнера Игоря Манна, лектора Клуба клиентов Альфа-Банка "Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому". Мастер-класс проходит в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке Альфа-Банка.

Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса, которые хотят повысить результативность маркетинга. Этот динамичный и эффективный мастер-класс призван научить участников делать маркетинг просто и не как все.

Организаторы подготовили для гостей бонусы — интересные активности и розыгрыши ценных призов. А самое главное — это возможность встретить потенциальных партнеров и клиентов. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте http://alfabusinessweek.ru/workshop/tarasenko/nnovgorod

Мастер-класс состоится по адресу: Нижний Новгород, пл. Театральная д. 1, отель "Шератон Нижний Новгород", конференц-зал "Пожарский".

"Предпринимателям необходимы дополнительные знания, чтобы правильно вести бизнес. Альфа-Банк помогает бизнесу получить необходимую информацию, освоить лучшие практики, найти новых партнеров. Банк проводит серию мероприятий в рамках проекта Alfa Business Week в крупнейших городах страны уже не первый год подряд. На площадках проекта ведущие российские эксперты говорят только о важнейших проблемах, которые волнуют предпринимателей сейчас, рассматривают конкретные примеры, дают свою оценку и советы, отвечают на возникающие вопросы. Проведение подобных мастер-классов – это прямой диалог с действующими и потенциальными клиентами, цель которого - повышение прибыльности их бизнеса", - отмечает директор по массовому бизнесу филиала "Нижегородский" Наталья Макарова.

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