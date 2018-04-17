"Ростелеком" и Пенсионный фонд РФ открывают IV всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2018" Бизнес

"Ростелеком" и Пенсионный фонд РФ открывают IV всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2018". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, 18 апреля начнется прием работ. Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса: портал gosuslugi.ru: мой опыт; мои интернет-достижения; интернет-предприниматель, интернет – работодатель; моя общественная интернет-инициатива.

Цели конкурса: популяризация обучения работе в сети интернет; формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий; определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов; выявление наиболее активных регионов; продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься до 8 октября, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители "Ростелекома", Пенсионного фонда, министерства социальной политики Нижегородской области, российской ассоциации электронных коммуникаций и регионального общественного центра интернет-технологий.

СПРАВКА:

Первый Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2015" прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано более двух тысяч работ из 78 регионов России, а также из Армении.