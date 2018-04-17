Профильный комитет внес в повестку заседания ЗС НО вопрос о кандидатуре Вадима Антипова на должность прокурора области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по вопросам государственной власти и местного самоуправления внес в повестку заседания Законодательного собрания Нижегородской области вопрос о кандидатуре Вадима Антипова на должность прокурора области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 17 апреля 2018 года.



Как отметил председатель комитета Валерий Осокин, в соответствии с Конституцией России и федеральным законом о прокуратуре, прокурор региона назначается на должность президентом РФ по представлению генерального прокурора. Решение согласовывается с губернатором и Законодательным собранием. В связи с этим вопрос о кандидатуре Антипова был внесен в повестку заседания ЗС НО, которое состоится 24 апреля. Сам Вадим Антипов на заседании комитета не присутствовал, так как находится в командировке.



Напомним, 13 апреля стало известно, что кандидатуру Вадима Антипова на должность прокурора Нижегородской области рассмотрит Заксобрание региона.



Напомним также, что в конце февраля 2018 года и.о. прокурора Нижегородской области был назначен начальник управления Генпрокуратуры РФ в ПФО Андрей Юмшанов. При этом ранее, в сентябре 2017 года, Заксобрание Нижегородской области согласовало кандидатуру Евгения Денисова на должность прокурора области, однако на этом посту он утвержден не был.



СПРАВКА:

Вадим Иванович Антипов родился в 1970 году в Республике Татарстан. Начал свою трудовую деятельность в 1987 году. Проходил службу в рядах Советской Армии. Обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. В 1994 году начал свою карьеру в органах прокуратуры Российской Федерации с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан, работал в различных должностях прокуратуры Республики Татарстан и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С 11 июня 2015 года – прокурор Пермского края.