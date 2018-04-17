Комиссия по архитектуре Думы Нижнего Новгорода хочет обратиться в прокуратуру из-за бездействия собственника "Шахматного дома" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены постоянной комиссии по архитектуре Думы Нижнего Новгорода намерены обратиться в прокуратуру по факту бездействия собственника "Шахматного дома". Об этот председатель комиссии Андрей Дранишников сообщил в ходе заседания 17 апреля 2018 года.

Представитель собственника здания Вагинак Торосян сообщил, что владелец получил разрешение на проведение работ. "Мы получили официальное разрешение от госохранкультуры о реставрации объекта. Вчера сделали каркас, завтра будем вешать баннер. Мы готовы приступать к реставрации", - ответил он.

"Нам разрешающих документов не поступало. У вас есть подтверждающий документ, что управление охраны ОКН выдало разрешение? Они устно нам сообщили, что нет таких документов", - заметила директор департамента архитектуры администрации Алла Коновницына.

После этого, Торосян признал, что разрешения на данный момент нет. "У меня есть документ, есть согласованный проект, но я не могу получить разрешение. Мне сказали – после чемпионата. Пока мне сказали повесить баннер", - рассказал он.

"Собственник уже несколько раз игнорирует нашу просьбу прийти на заседание комиссии. Предлагаю департаменту архитектуры обратиться в прокуратуру и в управление госохранкультуры за разъяснениями. Здание как стояло, так и продолжает мозолить глаза. Вы начали говорить, а все уже смеются, мы это уже слышали не один раз. Нас пытаются обмануть. Надо обращаться в прокуратуру и другие правоохранительные органы, чтобы были приняты меры", - резюмировал Дранишников.

Коновницына предложила сначала сделать запросы в правоохранительные органы на предмет того, были ли предприняты собственником какие-либо действия для получения всех необходимых документов. Если нет, то инициировать обращения в прокуратуру для осуществления проверок.

Напомним, в августе 2017 года Дранишников заявил о возможности изъятия у собственника "Шахматного дома" после того, как Торосян сообщил, что проект реставрации "Шахматного дома" ("Игорный дом А.И. Троицкого") не получил заключения госэкспертизы. В апреле 2017 года собственник намерен был завершить реставрацию "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде до октября 2017 года. Тогда он говорил о том, что в ближайшее время ожидается заключение госэкспертизы. В декабре 2015 года собственник заявлял о том, что планирует начать реставрацию здания летом 2016 года. В июне 2015 года СК "Старый Нижний Новгород" планировал в течение месяца разработать историко-культурный проект по сохранению "Шахматного дома". В феврале 2015 года Нижегородский районный суд вынес постановление о признании собственника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение требований сохранения и использование памятника и наложен штраф.