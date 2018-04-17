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Политика

Комитет по госвласти ЗС НО одобрил изменения в формирование избирательных фондов кандидатов в губернаторы

17 апреля 2018 17:44  [73] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по вопросам государственной власти Законодательного собрания Нижегородской области одобрил изменения в формирование избирательных фондов кандидатов в губернаторы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 17 апреля 2018 года.

Как сообщил директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко, законопроект подготовлен в связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Напомним, в закон о выборах губернатора вносятся изменения, касающиеся формирования избирательного фонда. Если в действующей редакции кандидат может внести в него не более 10% собственных средств (при первом туре) от предельного размера расходования, сейчас устанавливается цифра в 100%. Партия, выдвинувшая кандидата, при утверждении поправок также сможет выделить ему до 100% от предельного размера, а не до 50%, установленных ранее. Добровольные пожертвования предлагается увеличить до 10% (от физических лиц) и 20% (от юридических лиц) вместо 1% и 10% соответственно. Леонид Литвиненко напомнил, что предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в губернаторы не может превышать 135 млн рублей.

Основная масса изменений касается возможности жителей голосовать по месту своего нахождения вне зависимости от прикрепления к избирательному участку по месту жительства.

Устанавливается, что избиратель вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Заявление может быть подано только лично по предъявлении паспорта. Также оно может быть подано через портал госуслуг. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка по месту своего жительства.

Кроме того, предлагается наделить Общественную палату Нижегородской области правом направлять наблюдателей на избирательные участки. "Эта норма на выборах президента показала себя очень эффективной. Мы считаем, что это положительный опыт и его надо в этом законопроекте реализовать", - сказал Литвиненко.

С целью урегулирования вопросов, связанных с подсчетом голосов с использованием технических средств, предлагается предусмотреть, что если по какой-либо причине голосование временно проводилось без использования технического средства, УИК проверяет неповрежденность пломб, открывает ящик и все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов.

Законопроект рекомендован к принятию Заксобранием на заседании 24 апреля.

Напомним, выборы губернатора пройдут в Нижегородской области 9 сентября 2018 года.

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