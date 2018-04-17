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Общество

Дума Дзержинска Нижегородской области выделила из горбюджета 200 тысяч рублей на инвентарь для субботника

17 апреля 2018 18:07  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дума Дзержинска Нижегородской области выделила из горбюджета 200 тысяч рублей на инвентарь для субботника. Об этом пресс-служба Думы сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, 16 апреля состоялось организационное собрание по вопросу участия активов ТОС города в месячнике по санитарной уборке и благоустройству. Его провели начальник сектора по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив управления по обеспечению деятельности главы города Игорь Абрамов и представитель ассоциации ТОС "Диалог" Наталья Краева.

ТОСы для участия в общегородском субботнике и проведения субботников во дворах, будут обеспечены необходимым инвентарем. Приобретены лопаты, грабли, метлы, кустарниковые ножницы и секаторы, кисти, известь, строительные тачки, перчатки, мешки для мусора. С 16 апреля уже начался развоз инвентаря по советам ТОС, заявившим об участии в субботниках.

Абрамов пояснил, что после уточнения дат проведения уборок ТОСами будет составлен общий график вывоза мусора. Обращаясь к участникам собрания, он пожелал всем, чтобы субботники прошли дружно и стали еще одним мероприятием для сплочения жителей домов.

Напомним, общегородской субботник пройдет в Дзержинске Нижегородской области 21 апреля.

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