"Дольщикам ЖК "Европейский" и "Новинки Smart City" осталась только надежда", - анонс "Нижегородского рабочего" от 18 апреля Общество

У дольщиков известного в городе долгостроя - жилых комплексов "Европейский" и "Новинки Смарт-Сити" - кроме надежды больше ничего не осталось, - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 18 апреля 2018 года.

Глава региона Глеб Никитин пообещал восстановить замороженное строительство и даже подыскал другого застройщика. Новым инвестором в одном случае уже точно станет ПАО "Орёлстрой", а в другом... возможно, тоже "Орёлстрой". Хотя не исключается участие и любой другой компании, которая проявит интерес к завершению объекта в обмен на земельные участки под новое строительство. Не останутся ли дольщики на улице без своих уже оплаченных квартир? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Даже регулируемые пешеходные переходы продолжают уносить жизни и здоровье нижегородцев. Отдел ГИБДД управления МВД России по городу Нижнему Новгороду за три месяца текущего года зафиксировал снижение дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей и пешеходов. Однако утверждать, что проблема безопасности движения в нашем городе решена, пока рано. Похоже на то, что ещё не все автомобилисты приучились уважать пешеходов и по-прежнему не считают их полноценными участниками дорожного движения. Что же необходимо сделать, чтобы водители и пешеходы прекратили играть друг с другом в русскую рулетку? – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Проверка на прочность. На новом стадионе "Нижний Новгород" состоялась первая игра. По словам Глеба Никитина, тестовый матч решил много важных задач: "Сегодня тестировали все системы стадиона, взаимодействие служб, организацию волонтерской поддержки. Сделаем необходимые выводы. Мы продолжим подготовку территории и создание комфортных условий для зрителей. 28 апреля – второй тестовый матч. Будет еще больше людей, требуется еще более тщательная подготовка. Мы будем создавать особую, фирменную нижегородскую атмосферу. Нужно, чтобы во время проведения матчей на стадионе был праздник". Как организаторы собираются удивить тысячи болельщиков из других стран и регионов России? - Эти и другие новости читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".