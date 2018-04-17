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Нижегородец осуждён на 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП с тремя погибшими на ул.Горной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры нижегородской области 18 апреля 2018 года.
По информации суда, 9 октября 2017 года 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 21140, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, со скоростью более 90 км/ч двигался по ул.Горной. В салоне автомобиля находились трое его друзей. Водитель потерял контроль, выехал за пределы проезжей части дороги на обочину и врезался в гараж.
В результате ДТП два пассажира автомобиля получили смертельные ранения, третий от полученных травм скончался в январе 2018 года. Сам водитель автомобиля остался жив.
Суд назначил нижегородцу наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.
Отмечается, что мужчина ранее не судим, вину признал полностью, на иждивении имеет двоих малолетних детей. Также он полностью возместил материальный ущерб и моральный вред.
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