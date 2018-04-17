Экспертиза установила признаки психического расстройства у обвиняемой в убийстве двухлетнего сына нижегородки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экспертиза установила признаки психического расстройства у обвиняемой в убийстве двухлетнего сына нижегородки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 17 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 10 декабря 2017 года в квартире дома по ул. Кудьминской (Нижегородский район) 35-летняя мать нанесла множественные ножевые ранения по телу двухлетнего сына. Ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте. Отец мальчика вызвал медиков и правоохранителей.

Судебно-психиатрической экспертизой установлено, что обвиняемая обнаруживает признаки хронического психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с чем она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в стационарных условиях специализированного типа. Обвиняемая помещена в психиатрическую больницу.

В настоящее время уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера.