Планируемый на месте тира в парке Кулибина объект не будет богослужебным, - Нижегородская митрополия

Митрополит Георгий
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Планируемый на месте тира в парке Кулибина объект не будет богослужебным. Об этом сообщил митрополит нижегородский и арзамасский Георгий на встрече с журналистами 17 апреля 2018 года.
Он подчеркнул, что в парке будет строиться не часовня, как ранее сообщала руководитель КУГИ Валентина Никулина, а небогослужебное помещение.
"Есть нужда при каждом храме иметь небогослужебное помещение. Самое банальное – санитарная комната. И это делается, в первую очередь, для прихожан", - добавил митрополит.
Напомним, в парке расположен храм святых апостолов Петра и Павла.
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