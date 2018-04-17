Планируемый на месте тира в парке Кулибина объект не будет богослужебным, - Нижегородская митрополия Общество

Митрополит Георгий Фото: НИА "Нижний Новгород"

Планируемый на месте тира в парке Кулибина объект не будет богослужебным. Об этом сообщил митрополит нижегородский и арзамасский Георгий на встрече с журналистами 17 апреля 2018 года.

Он подчеркнул, что в парке будет строиться не часовня, как ранее сообщала руководитель КУГИ Валентина Никулина, а небогослужебное помещение.

"Есть нужда при каждом храме иметь небогослужебное помещение. Самое банальное – санитарная комната. И это делается, в первую очередь, для прихожан", - добавил митрополит.

Напомним, в парке расположен храм святых апостолов Петра и Павла.