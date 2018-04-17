Пенсионер погиб при падении с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода 17 апреля

Фото:
Пенсионер получил смертельное ранение при падении с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода 17 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 06:20 на ул. Коновалова, 26б. Согласно информации, 68-летний мужчина ехал на велосипеде по проезжей части. В результате опрокидывания он получил смертельное ранение.
Как сообщалось ранее, 16 апреля нетрезвый водитель сбил девятилетнюю велосипедистку в Богородском районе Нижегородской области
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+