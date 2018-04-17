Более 3,3 млн рублей выделила администрация Дзержинска Нижегородской области на временную занятость молодёжи летом 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 3,3 млн рублей выделила администрация Дзержинска Нижегородской области на организацию временной трудовой занятости молодёжи летом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы 18 апреля 2018 года.

Информация об организации летнего отдыха молодежи на базе учреждений молодежной политики была представлена в ходе заседания комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ.

По словам заместителя главы администрации Валентины Сахаровой, в июне 2018 года планируется организация временной трудовой занятости 257 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. По данным на 17 апреля, на эти цели выделено 3,34 млн рублей. Отмечается, что для временного трудоустройства в приоритетном порядке будут направляться несовершеннолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе состоящие на учете в ОДН УМВД России по г.Дзержинску, из малообеспеченных и многодетных семей, семей безработных граждан, из детского дома.

Организация временной трудовой занятости будет осуществляться на базе школ и учреждений молодежной политики (МБУ СДЦ "Созвездие" и МБУ ЦПВ "Отечество").

В том числе, в летний период во многих клубах по месту жительства МБУ СДЦ "Созвездие" планируется организация работы в рамках проекта "Дворовое лето", главными задачами которого являются: создание условий для содержательного и позитивного досуга детей и молодежи в летний период. Проектом планируется охватить свыше 1,5 тысяч детей и подростков.

На базе стадиона "Пионер" будет реализовываться проект "Стадион для всех", направленный на популяризацию и развитие физкультуры и спорта, командных спортивных игр, в том числе дворовых. Традиционно охват участников проекта в летний период составляет не менее трёх тысяч человек.

Центр "Молодежные инициативы" за три летних месяца планирует провести около 120 мероприятий с планируемым охватом более четырёх тысяч человек. К примеру, для школьных лагерей будут организованы эко-квесты, кинолектории, культурно-развлекательные, интерактивные программы в рамках реализации проекта "Радуге радуйся" (МК "Спутник), "Игры разума" (Клуб инвалидов "Вера"). День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии, 8 июля) будет отмечен фестивалем "Ромашковая поляна". Для любителей авторской песни 28 июля в рамках реализации грантового проекта "Молодежь. Гитара. Песня." состоится "Фестиваль авторской песни и поэзии.

Центром "Отечество" в июне планируется реализация проекта "Корабль детства" для лагерей с дневным пребыванием. Предполагаемое количество участников проекта - более трёх тысяч детей в возрасте 7-12 лет.

По предстоящим изменениям в бюджет 2018 года члены комитета приняли решение "рекомендовать Думе принять проект документа".