"Лада" насмерть сбила велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области 17 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Лада" насмерть сбила велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области 17 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 08:20 на 3 км автодороги Белышево – Калинино. Согласно информации, 31-летний водитель (стаж четыре года) автомобиля ВАЗ 21099 совершил наезд на велосипедистку, которая ехала по середине проезжей части.

В результате ДТП 49-летняя женщина получила смертельное ранение.

Напомним, что в этот же день пенсионер получил смертельное ранение при падении с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода.