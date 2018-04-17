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Происшествия

"Лада" насмерть сбила велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области 17 апреля

18 апреля 2018 10:28  [104] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Лада" насмерть сбила велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области 17 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 08:20 на 3 км автодороги Белышево – Калинино. Согласно информации, 31-летний водитель (стаж четыре года) автомобиля ВАЗ 21099 совершил наезд на велосипедистку, которая ехала по середине проезжей части.

В результате ДТП 49-летняя женщина получила смертельное ранение.

Напомним, что в этот же день пенсионер получил смертельное ранение при падении с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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