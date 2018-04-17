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Нижегородская митрополия сообщила о предотвращении 275 абортов в 2017 году.
Как рассказал митрополит нижегородский и арзамасский Георгий на встрече с журналистами 17 апреля 2018 года, в приходах области продолжается работа по предотвращению абортов. За истекший год было около двух тысяч консультаций, и 275 из них увенчались успехом.
Он отметил также, что митрополия помогает женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В частности, им передаются продуктовые и санитарные наборы, собранные волонтерами церкви. Кроме того, митрополит добавил, что зачастую женщинам требуется и юридическая помощь, так как нередки случаи утери документов.
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