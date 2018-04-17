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Происшествия

Пять зданий и автомобиль сгорели из-за сжигания мусора в Нижегородской области 17 апреля

18 апреля 2018 10:56  [379] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пожара из-засжигания травы и мусора произошло в Нижегородской области 17 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Так, в 09:25 поступило сообщение о пожаре в деревне Ульянково в городском округе Чкаловск – загорелся сарай, автомобиль и баня. В 09:46 пожар был ликвидирован на площади 22 кв.метра. По данным МЧС, 81-летний хозяин дома сжигал мусор на участке. Огонь распространился по траве от мусора к хозпостройкам и бане. Попытавшись самостоятельно потушить пожар, мужчина получил ожоги первой и второй степени 4% поверхности тела.

В этот же день в 15:33 поступило сообщение о том, что в деревне Палатка Сергачского района горит три дачных домика. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние постройки и прилегающий к деревне лесной массив. Пожар был ликвидирован на площади 119 кв.метров, жертв и пострадавших нет. Согласно информации, хозяин одного из сгоревших дачных домиков сжигал на своем участке мусор и траву, в результате огонь перекинулся на соседние строения. Мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но это ему не удалось. Отмечается, что в деревне прописан один человек, остальные дома используются как дачи, на момент возникновения пожара деревня практически пустовала.

В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, ему грозит штраф в четыре-пять тысяч рублей.

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