Нижегородские спасатели сняли со льдины жителя Владимирской области в Навашинском г.о Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские спасатели сняли со льдины жителя Владимирской области в Навашинском г.о. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, 17 апреля в 13:01 по каналу связи "112" в единую дежурно-диспетчерскую службу г.о.Навашинский поступил звонок от жителя Владимирской области. Он просил помочь ему с товарищем выбраться со льда озера Зеленое.

Через три минуты после сообщения на место происшествия прибыли сотрудники 17-й пожарно-спасательной части: заместитель начальника части Валерий Мишин и пожарные Александр Постнов, Сергей Шиков и Валерий Чухнин.

К этому моменту звонивший 39-летний мужчина смог перепрыгнуть промоину и выбраться на берег. А вот его 63-летнего товарища охватила паника. Пожарные кинули рыбаку веревку, чтобы он обвязался и дополз до трехколенной лестницы, которую положили через промоину. Мужчину вытянули на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как рассказали рыбаки, утром на озере была лишь небольшая промоина, которую можно было переступить, за день она увеличилась, и вернуться на берег стало проблематично.