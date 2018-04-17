Пятнадцать нижегородских музеев сообщили о готовности принимать к оплате банковские карты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцать нижегородских музеев сообщили о готовности принимать к оплате банковские карты. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России 18 апреля 2018 года.

Согласно информации, в преддверии Чемпионата мира по футболу расширилась сеть терминалов в торгово-сервисных учреждениях и объектах культуры. Так, 15 крупных музеев, находящихся в туристической зоне Нижнего Новгорода, заключили договоры по эквайрингу и готовы принимать банковские карты к оплате.

По данным Волго-Вятского управления, в Нижнем Новгороде для жителей и гостей города по состоянию на апрель 2018 года работают 1140 банкоматов.

Напомним, что Центробанк рекомендовал российским банкам усилить защиту банкоматных сетей на период проведения Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.