Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2018 12:48  [153] Нижегородский госохотнадзор увеличил с трех до пяти число рыбоохранных постов в 2018 году
18 апреля 2018 12:40  [51] Двенадцать человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области по данным на 18 апреля
18 апреля 2018 12:10  [81] Пятнадцать нижегородских музеев сообщили о готовности принимать к оплате банковские карты
18 апреля 2018 11:57  [407] Комиссия по имуществу нижегородской Думы отложила вопрос передачи городу противогололедной системы на Казанском съезде
18 апреля 2018 10:44  [102] Нижегородская митрополия сообщила о предотвращении 275 абортов в 2017 году
18 апреля 2018 10:14  [110] Более 3,3 млн рублей выделила администрация Дзержинска Нижегородской области на временную занятость молодёжи летом 2018 года
18 апреля 2018 09:43  [133] "Теплоэнерго" планирует вывести из эксплуатации две неэффективные котельные до конца 2018 года
18 апреля 2018 09:42  [163] Планируемый на месте тира в парке Кулибина объект не будет богослужебным, - Нижегородская митрополия
18 апреля 2018 09:02  [274] "Дольщикам ЖК "Европейский" и "Новинки Smart City" осталась только надежда", - анонс "Нижегородского рабочего" от 18 апреля
17 апреля 2018 19:01  [254] Московская компания будет выполнять патрулирование Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2018 году
Общество

Пятнадцать нижегородских музеев сообщили о готовности принимать к оплате банковские карты

18 апреля 2018 12:10  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцать нижегородских музеев сообщили о готовности принимать к оплате банковские карты. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России 18 апреля 2018 года.

Согласно информации, в преддверии Чемпионата мира по футболу расширилась сеть терминалов в торгово-сервисных учреждениях и объектах культуры. Так, 15 крупных музеев, находящихся в туристической зоне Нижнего Новгорода, заключили договоры по эквайрингу и готовы принимать банковские карты к оплате.

По данным Волго-Вятского управления, в Нижнем Новгороде для жителей и гостей города по состоянию на апрель 2018 года работают 1140 банкоматов.

Напомним, что Центробанк рекомендовал российским банкам усилить защиту банкоматных сетей на период проведения Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph