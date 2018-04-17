Особенности оформления займа под залог

Многие современные люди нередко сталкиваются с ситуациями, когда возникает потребность в определенной денежной сумме. Причины могут быть самыми разными, от приобретения автомобиля и жилплощади, до развития бизнеса и прочих целей. В принципе, неважно, на что нужны деньги, главная проблема, где их достать. При этом значение имеют минимальные риски и потери. На выручку могут придти банковские и финансовые структуры с выгодными предложениями.

В настоящее время особого внимания заслуживает услуга кредитования с залогом недвижимого имущества. Больше информации об этом можно прочесть на странице http://mko-credit.com/kredit-pod-zalog/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti/.

В качестве залога может рассматриваться движимое и даже недвижимое имущество. При этом важна ликвидность и реальная оценочная стоимость объекта. Если речь идет о старых постройках, которые располагаются в удаленных частях города, то они как правило считаются низколиквидным имуществом. Сюда также стоит отнести квартиры с «туманной» историей, а также объекты, которые часто меняли собственников.

Плюсы получения займа под залог следующие:

Сначала стоит отметить возможные более низкие процентные ставки, ведь многочисленные риски банковской структуры могут минимизироваться залогом. При этом в ряде случаев от заемщика может и не потребоваться хорошего дохода, поручителей и чистой кредитной истории. Такие виды кредитов могут быть целевыми и нецелевыми. В первом случае, услуга может отличаться более низкой процентной ставкой, при строгом контроле банковской структуры за применением полученных средств. Во втором, деньги могут быть использованы на любые нужды. Поэтому каких-либо отчетов по поводу объекта расходов предоставлять в банк может и не потребоваться. Решение о трате полученной суммы принимается непосредственно заемщиком.

Что касается минусов такого вида кредитования, то сюда стоит отнести возможность потерять все свое имущество если не погасить кредит вовремя. Ведь оформление данной услуги подразумевает его залог в пользу организации-кредитора. При этом объект нельзя будет продать, пока не произведется погашение займа.

Также стоит отметить возможную необходимость осуществить оценку и страхование имущества, что потребует дополнительных расходов. В ряде случаев это обязательно, ведь только после этого банковская структура сможет определить финансовую выплату заемщику.

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