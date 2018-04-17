Как написать хороший отчёт по практике?

Отчёт по практике рано или поздно придётся составлять любому студенту. На самом деле это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Скачать примеры или образцы работ можно по ссылке https://www.praktikantu.ru/free/.

Отчёт по практике должен не только описывать деятельность. Он обязан говорить об успехах и достижениях отдельного студента. Практика – это вид обучения, который подразумевает применение всех ранее приобретённых навыков и знаний в рамках учебного заведения. Это своего рода первый опыт. От того, насколько ярко проявит себя будущий специалист, может зависеть будущий успех его карьеры. Важно понимать, что это довольно эффективный способ попробовать быстро найти работу, именно поэтому необходимо показать себя с лучшей стороны.

Подтвердить прохождение практики можно при помощи следующего перечня документов: личной характеристики, дневника, отчёта о проделанной работе, плана или графика, а также отзывов руководителя.

В отчёте обязательно должна присутствовать вводная часть. В ней описывается место прохождения практики и поставленные цели. Основная часть должна содержать перечень изученного материала, действий и задач, что были поставлены руководителем и успешно выполнены. Показать свои успехи можно самым различным образом. Это могут быть точные цифры, таблицы, графики, интервью или подробные описания. Ограничений как правило не существует. В заключении стоит подытожить сказанное выше и сделать выводы. Здесь уместно написать, чему же именно научился студент во время прохождения практики.

Обязательно следует приложить перечень нормативных документов, актов и положений организации, которые использовались в работе. Каждое учебное заведение может разрабатывать свои проекты отчётов и дневников практики. Однако суть от этого не меняется. Первый содержит общие описания, выводы и результаты, а второй включает детализацию в разрезе каждого отдельного дня. По сути, отчёт пишется на базе данных дневника.

Если изучить представленные в сети образцы, то написать хороший отчёт не составит большого труда. Поэтому смело приступайте к реализации задачи.

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