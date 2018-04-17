Нижегородский госохотнадзор увеличил с трех до пяти число рыбоохранных постов в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет госохотнадзора Нижегородской области увеличил с трех до пяти число рыбоохранных постов в нерестовый период 2018 года. Об этом руководитель комитета Николай Бондаренко сообщил на заседании комитета по экологии и природопользованию областного Законодательного собрания 18 апреля 2018 года.



По его словам, работа по защите от браконьеров будет организована комитетом в трех формах: рыбоохранные посты, рейдовые группы и оперативная группа. В этом году принято решение об увеличении количества потов с трех до пяти. Два из них будут находиться на Горьковском водохранилище, два – на Чебоксарском водохранилище и один – на Оке. Также будут действовать 15 рейдовых групп: одна на Горьковском водохранилище, три на Чебоксарском, три на Оке, четыре на Ветлуге и ее притоках, четыре на остальных водных объектах. Одна оперативная группа будет действовать на всей территории области.



Бондаренко напомнил, что с 15 апреля по 15 июня в регионе введен полный запрет на ловлю рыбы. Разрешено рыбачить только с берегов водоемов на удочку с одним или двумя крючками. "На сайте комитета есть схема, которая определяет все места нереста. Каждый рыбак может найти точку, где можно безболезненно поработать, зная, что никаких претензий к нему не будет", - подчеркнул руководитель комитета госохотнадзора.



Председатель комитета по экологии ЗС НО Владислав Атмахов напомнил, что штрафы за нарушения правил ловли рыбы в период нереста для граждан составляют от двух до пяти тысяч рублей, для ответственных лиц – 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Кроме того, изымаются плавсредства и орудия ловли.



"Само население должно понять, что если мы будем относиться неразумно к нашим запасам рыбы, то рано или поздно они у нас закончатся. Наверное, рыбаки замечают, что с каждым годом рыбы в водоемах становится все меньше. Это очень серьезный вопрос. И хотя правительством введены достаточно суровые меры наказания для браконьеров, все равно это не останавливает некоторых людей", - подчеркнул депутат.



Напомним, комитет госохотнадзора Нижегородской области выявил "рыбацкие городки" общей протяженностью 24 км на берегах водоемов в 2017 году.