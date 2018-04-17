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Общество

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода ожидает участие около тысячи человек в субботнике 21 апреля

18 апреля 2018 15:39  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода ожидает участие около тысячи человек в субботнике 21 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Согласно информации, в рамках месячника по благоустройству и акции "Субботник по-канавински" с 16 по 21 апреля в районе проводятся 10 общественных мероприятий.

Так, 16 и 17 апреля субботники прошли в микрорайонах "Мещерское озеро 1, 2, 3" и "ЭЖК, Мещерское озеро", 18 апреля жители выходят на уборку в микрорайоне "Сортировочный". В четверг, 19 апреля, субботник запланирован в микрорайоне "Ярмарка", 20 апреля – в микрорайонах "Гордеевский", "ОАО Агрокомбинат Горьковский". 21 апреля во всех микрорайонах Канавинского района пройдёт массовый субботник.

Традиционно участие в акции принимают сотрудники предприятий района. Так, участие в субботниках за недельный период примут более 250 работников таких предприятий, как ОАО "Нижегородский водоканал", ОАО "Теплоэнерго", Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", ООО "СТ Нижегородец", ОАО "Агрокомбинат Горьковский".

Как сообщалось ранее, главным призом акции "Субботник по-канавински" станет автомобиль Lifan x50, предоставленный "Заводом Красный якорь".

Напомним, месячник по благоустройству 2018 года стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля.

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