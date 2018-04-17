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Бизнес

Число обращений к нижегородскому бизнес-омбудсмену по проблемам с УФНС выросло в три раза в 2017 году

18 апреля 2018 16:20  [39] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Число обращений к нижегородскому бизнес-омбудсмену по проблемам предпринимателей с УФНС выросло в три раза в 2017 году по сравнению с прошлым годом. Об этом начальник отдела аппарата уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области Галина Бычкова сообщила на заседании комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания региона 18 апреля 2018 года.

По ее словам, отсутствие диалога с налоговой службой стало для предпринимателей региона одной из главных проблем в прошлом году. За 2017 год в регионе было зарегистрировано девять тысяч новых юрлиц, перешли работать в другие регионы более 18 тысяч, причем, по информации Бычковой, это преимущественно крупный бизнес.

Как отметила специалист, основные сложности во взаимодействии с УФНС касались отказа от принятия деклараций, проведения дополнительных проверок и доначисление по результатам этих камеральных проверок значительных сумм налоговых платежей.

"Налоговая политика в 2017 году для Нижегородской области сложилась тяжелая, предпринимателям деваться было некуда, и они к нам обращались за помощью, потому что до этого стучались во все ворота и нигде не находили понимания и решения своих проблем. Поэтому мы уже дошли до правительства, обращались к первому лицу Мишустину (глава ФНС Михаил Мишустин – прим. НИА "Нижний Новгород"), в полпредстве озвучивали данную проблему", - подчеркнула Бычкова.

Она также добавила, что доля успешно завершенной работы аппарата бизнес-омбудсмена по обращениям составляет около 30%.

Напомним, в феврале 2018 года в Нижнем Новгороде на ул. Рождественской (дом №24) открылся многофункциональный центр, предоставляющий услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним также, что в марте 2018 года экс-начальник УФНС Владимир Шелепов был арестован по подозрению во взяточничестве. На посту руководителя управления его сменил Виктор Большаков.

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