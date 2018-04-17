Решающие матчи суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" пройдут в Нижнем Новгороде 21 апреля Спорт

Решающие матчи суперфинала чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" пройдут в Нижнем Новгороде 21 апреля. Об этом пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс" сообщила 18 апреля 2018 года.

Согласно информации, соревнования пройдут в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный" (Нижний Новгород, проспект Гагарина, 29).

Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ" объединяет более 1,5 млн юношей и девушек – молодых баскетболистов из 68 регионов России. В течение сезона 2017-2018 годов команды состязались во внутришкольных, районных, региональных и федеральных округов первенствах, и теперь 40 финалистов будут состязаться за звание чемпиона сезона и главный приз – поездку на "Финал четырех" Евролиги, который состоится в Белграде (Сербия) в мае 2018 года.

В рамках достигнутых договоренностей между правительством Нижегородской области и министерством спорта области, а также исполнительной дирекцией лиги "КЭС-БАСКЕТ" было принято решение о проведении суперфинала чемпионата сезона 2017- 2018 годов в Нижегородской области. Суперфинал проходит с 15 по 21 апреля. Местом проживания для участников и организаторов выбрана база отдыха "Изумрудное".

21о апреля всероссийский суперфинал завершится матчами за I место (среди команд юношей и девушек), пройдут торжественные церемонии при участии звезд российского спорта и актеров фильма "Движение вверх". На паркет КРК "Нагорный" выйдут Кирилл Зайцев, Александр Ряполов, Джеймс Тратас, а также Иван Едешко и Алжан Жармухамедов – спортсмены, которые одержали ту историческую победу, олимпийские чемпионы 1972 года. Приедут поддержать юных баскетболистов и авторы других крупных побед на международных баскетбольных форумах – заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1988 года Валерий Тихоненко, олимпийские чемпионки 1992 года Елена Баранова, Ирина Минх, Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка 1992 года, председатель правления ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Светлана Антипова, чемпионка женской НБА, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Светлана Абросимова, заслуженный тренер СССР и РСФСР, тренер женской объединенной команды по баскетболу на Олимпийских играх 1992 года Евгений Гомельский, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.

Главный старт сезона включает в себя не только спортивную часть, но и яркую тематическую шоу- и обучающую программы. Выступление групп поддержки, летающие баскетболисты, конкурсы для зрителей и участников турнира, мастер-классы от прославленных баскетболистов – все это и многое другое ежегодно наполняет и украшает суперфинал чемпионата. Также в рамках этого праздника баскетбола пройдет "Матч поколений", который объединит на одной площадке отцов и детей, представителей сборных команд 20 и 21 века.