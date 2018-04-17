Минздрав сообщил об очередных переносах ввода в эксплуатацию детской больницы №1 Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило об очередных переносах срока ввода в эксплуатацию детской больницы №1 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания региона, 18 апреля 2018 года.

Как отметил министр здравоохранения Антон Шаклунов, по предварительным данным, срок ввода в эксплуатацию планируется продлить до 1 сентября текущего года, но дата еще не согласована.

"Ввод должен был состояться до 1 мая, но уже ясно, что этого не произойдет, потому что подрядчик технически не успевает. При посещении объекта мы обнаружили недостатки, в частности, применялись не те материалы, поэтому придется переделывать, но в планировочные решения изменения вноситься не будут. Что касается закупки оборудования, эта ситуация нами сейчас анализируется. По предварительным данным, того оборудования, которое сейчас есть, достаточно, чтобы ввести объект в эксплуатацию", - сказал Шаклунов.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт детской больницы №1 планируется завершить в декабре 2017 года.

Аукцион на право капремонта объекта в декабре 2015 года выиграло ООО "Фундаментальный капитал", которое должно было завершить работы до начала декабря 2016 года.

Ранее, с февраля 2014 года, капремонт здания детской больницы выполнялся ООО "Строительная компания – Волга" идолжен был завершиться до 1 августа 2015 года. По состоянию на 20 мая 2015 года работы по данному договору были выполнены на 22%.

Еще ранее работы по капремонту планировалось начать в 2013 году. В 2011 году, до передачи объектов здравоохранения на областной уровень, планировалось первый корпус данной больницы, возведенный в 1939 году, снести и построить новый.