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Общество

Синоптики прогнозируют нестабильную погоду и дожди в Нижегородской области 19-22 апреля

18 апреля 2018 17:03  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют нестабильную погоду и дожди в Нижегородской области 19-22 апреля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, до конца недели в регионе прогнозируется неустойчивая погода. В периоды 18-19 апреля и 21-22 апреля будет преобладать облачная погода с дождями разной интенсивности. При северных порывистых ветрах преобладающая температура воздуха составит днем около +10°, на севере области – до +7°, минимальные значения ночью - +2…+5°.

20 апреля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди пройдут только местами.

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