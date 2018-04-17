Синоптики прогнозируют нестабильную погоду и дожди в Нижегородской области 19-22 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют нестабильную погоду и дожди в Нижегородской области 19-22 апреля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, до конца недели в регионе прогнозируется неустойчивая погода. В периоды 18-19 апреля и 21-22 апреля будет преобладать облачная погода с дождями разной интенсивности. При северных порывистых ветрах преобладающая температура воздуха составит днем около +10°, на севере области – до +7°, минимальные значения ночью - +2…+5°.

20 апреля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди пройдут только местами.