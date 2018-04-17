Более 1,3 тысячи обращений поступило в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области за I квартал 2018 года Общество

Более 1,3 тысячи обращений по вопросам нарушения прав потребителей поступило в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области за I квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления 18 апреля.

Наибольшее количество обращений граждан зарегистрировано на сферу торговли – 544 (40,1%). Далее идут жалобы на ЖКХ – 184 (13,5%), услуги связи – 179 (13,2%), деятельность на финансовом рынке – 108 (7,9%), оказание бытовых услуг – 85 (6,2%), платных медицинских услуг – 39 (2,8%), прочие услуги – 151 (11,1%).

В сфере торговли основной причиной обращений граждан является неудовлетворение требований потребителей и нарушение сроков их удовлетворения при обнаружении в товаре недостатков. Как и в предыдущие периоды, основная масса обращений, связана с продажей технически сложных товаров, мебели.

Отмечается увеличение доли обращений на оказание услуг в сфере связи с 9,4% до 13,2%. Наибольшее количество обращений поступило на услуги подвижной связи и телематические услуги.

Подавляющее большинство обращений в сфере ЖКХ связано с правильностью начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, выставлением к оплате задолженности за услуги ЖКХ, в ряде случаев потребители заявляли о неправомерном без предварительного уведомления отключении подачи коммунального ресурса (бытового газа, электроэнергии).

Среди обращений потребителей в сфере медуслуг основные жалобы касались оказания платных медицинских услуг с использованием заёмных средств в результате участия потребителей в различного рода презентациях и отказом в расторжении договоров на услуги и кредитных договоров.

Как сообщает Роспотребнадзор, за I квартал 2018 года управлением было подан 41 иск с целью защиты прав потребителей, из них 38 удовлетворено, три иска находятся в стадии рассмотрения.

Напомним, что в 2017 году в управление поступило более 8,5 тысяч обращений потребителей.