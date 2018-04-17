Активисты "Единой России" выявили неудовлетворительное состояние детских площадок в двух районах Нижнего Новгорода в ходе рейда Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Активисты "Единой России" проверили состояние детских и спортивных площадок после зимы. Об этом сообщила пресс-служба НРО "Единой России" 18 апреля 2018 года.

Рейды проводятся в рамках федерального партийного проекта "Народный контроль". В них принимают участие активисты проекта, представители местных отделений, администраций, депутаты и общественники. В течение полутора месяцев планируется проверить состояние детских игровых и спортивных площадок на территории всего региона.

По словам регионального координатора проекта "Народный контроль" Романа Танчука, все выявленные нарушения должны быть устранены в ближайшее время. "В рамках партпроекта мы проводим сплошной мониторинг детских площадок по всей Нижегородской области. Сегодня наши активисты провели рейды в трех районах Нижнего Новгорода. В вопросе безопасности наших детей нет, и не может быть компромиссов, недопустим халатный подход или позиция "и так сойдет". Нет, не сойдет. Поэтому каждую площадку мы мониторим по целой группе параметров. И все выявленные нарушения подробно фиксируем, и дальше будем добиваться от ответственных лиц их устранения в ближайшие сроки", - заявил Танчук.

Сегодня мониторинг прошел в Ленинском, Приокском и Советском районах.

Во дворе дома по адресу: пл.Комсомольская 10 корп.2 спортивная площадка находится в заброшенном состоянии: ограждение разрушено по всему периметру, металлическая оградительная сетка разорвана, стальные конструкции покрыты ржавчиной. По данным фактам проверяющие составили лист наблюдения, который направят ответственным лицам в администрацию района для немедленного принятия мер.

В соседнем дворе игровой площадке требуется лишь незначительный косметический ремонт и проверка креплений. Этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Как пояснила секретарь местного отделения "Единой России", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Надежда Мельникова, в районе около 130 площадок, и далеко не все из них – в идеальном состоянии. "Большинство площадок имеют большой срок эксплуатации, более 10 лет. Где-то просто требуется косметический ремонт, а некоторым – капитальный. В ближайшее время все площадки будут осмотрены, и к июню должны быть приведены в порядок. Отдельно с администрацией будет решаться проблема по спортивной площадке на пл. Комсомольской: восстанавливать или заменить", - отметила она.

Кроме того, Мельникова пообещала, что партийцы Ленинского района во время субботников наведут порядок на детских площадках на своих территориях.

В Приокском районе активисты осмотрели игровую и спортивную площадки рядом со школой №32. Обе площадки находятся в хорошем состоянии, территория убрана. На футбольном поле уложено специальное покрытие, ограждение обновлено, освещение работает. В игровом комплексе много различных элементов, окраска обновлена, установлены лавочки.

Региональный координатор проекта "Крепкая семья", депутат Законодательного собрания Наталья Смотракова рассказала, что эти площадки самые популярные в районе. "На них всегда отдыхает много детей и взрослых, и поэтому такие рейды нужны, причем, на регулярной основе. Лишних проверок не бывает, если это касается безопасности детей и подростков. Хочу отметить, что вопросы ремонта и благоустройства площадок очень актуальны, ко мне в приемную обращается много жителей с подобными просьбами, и мы стараемся всегда помочь. А мониторинг поможет выявить проблемы", - отметила она.

В Советском районе детская площадка между домами №№ 40 и 42 получила у активистов по всем критериям оценки "неудовлетворительно": мусор, грязь, изрытая территория, криво стоящие конструкции, неприятный запах.

Как пояснил секретарь местного отделения партии, депутат Законодательного собрания области Юрий Балашов, в таком виде площадка находится после проводимых ремонтных работ на теплотрассе, и по установленному графику работы по благоустройству компания должна завершить до 18 мая. Активисты "Единой России" пообещали, что обязательно проверят эту площадку еще раз после того, как работы закончатся.

Балашов отметил, что безопасности мест отдыха детей уделяется особое внимание. И он также возьмет под личный контроль ситуацию с данной площадкой. Кроме того, депутат сообщил, что в ближайшее время в Советском районе планируется установить пять новых игровых комплексов, и сейчас с жителями ведутся консультации по определению мест для их установки.

Все осмотренные площадки были занесены активистами "Единой России" в специальные анкеты с указанием всех нарушений. Эти документы будут переданы в администрации районов. И в дальнейшем участники "Народного контроля" будут контролировать сроки и качество устранения недостатков.